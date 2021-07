Calciomercato Inter, asta per un giocatore del Bologna

Secondo quanto riportata da parte di Calciomercato.it, il centrocampista svedese del Bologna, classe 1999, Svanberg, sarà uno dei prossimi protagonisti della sessione estiva del mercato. Sul giocatore ci sono tantissimi interessamenti da tutta Europa, soprattutto dall'Italia che lo osserva da tempo e da molto vicino.

Pare, infatti, che Juventus, Milan, Atalanta e Inter siano interessate a lui per la prossima stagione, soprattutto l'Inter che potrebbe sfruttare l'occasione per avere un vice-Brozovic che sia molto affidabile.

Una bagarre che potrebbe scatenare un'asta di mercato per un giocatore che ha fatto molto bene nelle stagioni in maglia rossoblù e che potrebbe fare il definitivo salto di qualità in una grande di Serie A.