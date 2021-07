Calciomercato Inter, arrivano conferme per Lazaro: c’è l’offerta

L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive sul mercato, specialmente sul fronte uscite. La priorità, in questo momento, è quella di piazzare tutti gli esuberi presenti in rosa per poi reinvestire il denaro ricavato nell’acquisto di nuovi rinforzi da regalare a Simoni Inzaghi.

Il prossimo giocatore ad essere ceduto potrebbe essere Valentino Lazaro. L’esterno, rientrato dal prestito al Borussia M’Gladbach, rientrerà nei prossimi giorni ad Appiano Gentile dalle vacanze ma il suo futuro dovrebbe essere ancora lontano dai nerazzurri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia sul suo profilo Twitter, l’austriaco sarebbe finito nel mirino del Benfica. Il club lusitano, infatti, sarebbe alla ricerca di un esterno destro per la prossima stagione e oltre allo svincolato Alexis Vidal ( che ha ricevuto un’offerta dal Besiktas) starebbe pensando anche all’interista.

I due club avrebbero già avviato i primi discorsi nel corso delle trattative per la cessione di Joao Mario e non è da escludere che già entro i prossimi giorni la trattativa possa entrare nel vivo. Arrivano anche ulteriori conferme dal Portogallo sull’interesse delle Aquile per il classe ‘96. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano A Bola, l’intenzione del Benfica sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.