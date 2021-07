Calciomercato Inter, altro giovanissimo innesto per i nerazzurri

L'Inter, per il terzo giorno di fila, mette a segno un colpo per il futuro. Questa volta si tratta di un classe 2005 che andrà in Primavera

Continua la campagna di rafforzamento per la Primavera della squadra nerazzurra per la prossima stagione. Infatti, dopo gli innesti di Nunziatini e del danese Silas Andersen, il terzo rinforzo arriva direttamente dall'Irlanda. Si tratta del giovanissimo esterno d'attacco, classe 2005, Kevin Zefi, dello Shamrock Rovers, un giocatore di cui si parla un gran bene e che era sotto le mire di tantissimi club europei, soprattutto di Newcastle e Tottenham, oltre ad Ajax, Juventus e Barcellona. Secondo quanto riporta il Sun, il gioiellino irlandese partirà a breve alla volta di Milano per firmare il suo contratto triennale - il massimo per un minorenne - per poi aggregarsi ai suoi nuovi compagni ed al suo nuovo allenatore Christian Chivu.