Calciomercato Inter, all-in su Correa. Le cifre dell'affare

Ore frenetiche in casa Inter per l’acquisto del sostituto di Romelu Lukaku, in viaggio verso Londra per firmare con il Chelsea. I nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare almeno due rinforzi in attacco per rimpiazzare il belga. I principali candidati sarebbero Edin Dzeko della Roma e Joaquin Correa della Lazio (come Interdipendenza.net aveva già annunciato qualche giorno fa). Il Tucu sembrerebbe nettamente favorito su Duvan Zapata.

Il bosniaco ha già trovato l’intesa con l’Inter e la dirigenza starebbe limando gli ultimi dettagli con la Roma. Secondo quanto riportato da il Messaggero, entro le prossime ore dovrebbero arrivare novità importanti anche sul fronte Correa. L’Inter avrebbe accelerato per l’argentino nella notte e starebbe trattando con la Lazio per il suo trasferimento a titolo definitivo sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Trattativa avviata anche con Alessandro Lucci, agente del giocatore, per provare a chiudere in tempi rapidi la trattativa. Il procuratore si trova attualmente a Milano per trattare con i nerazzurri Edin Dzeko e Alessandro Florenzi con il Milan. Il futuro di Correa, in questo momento, sembrerebbe sempre più vicino all’Inter. La trattativa tra le due squadre è concreta e la sua eventuale cessione darebbe la possibilità alla Lazio di sbloccare il mercato in entrata e chiudere per Kostic e Basic.