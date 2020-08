Calciomercato Inter, ag. Lazaro: "Affare avanzato con un club in Champions"

Valentino Lazaro sta per lasciare l'Inter dopo i sei mesi poco soddisfacenti di prestito al Newcastle. Queste le parole del suo agente Max Hagmayr: "Stiamo parlando con un club che farà la prossima Champions League. Non voglio fare il nome del club o svelare in quale campionato giochi. Quello che posso dire è che speriamo di poter concludere presto i discorsi con questo club. La prossima stagione è molto importante, c’è l’Europeo ed è fondamentale che Valentino giochi con regolarità. Non voglio sbilanciarmi su formule e dettagli finché l’affare non sarà concluso”.

L'agente di Lazaro lascia anche aperta ua porta per un possibile ritorno all'Inter in futuro: "Lazaro ha l’Inter nel cuore, l’Inter è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, con un allenatore fantastico. Era infortunato quando è arrivato all’Inter e ha recuperato solo 10 giorni prima dell’inizio della stagione. Per questo, è stato molto difficile per lui ritagliarsi un posto in squadra. Quello che posso dire è che Valentino ha grande considerazione dell’Inter e di Conte, che è un grande allenatore”.

Sull'esperienza al Newcastle questo è il pensiero di Hagmayr: "Abbiamo scelto il Newcastle per farlo giocare. Era molto felice dell’esperienza ma non ha giocato quanto avrebbe voluto. E’ stato deludente quanto accaduto al Newcastle. Era partito bene poi dopo la pandemia qualcosa è cambiato. Valentino non sa bene cosa ma non ha più giocato quanto si aspettava. Forse dipende dal fatto che lui fosse in prestito e il Newcastle preferiva far giocare giocatori di proprietà. Ora è concentrato sulla prossima stagione e la cosa fondamentale è che giochi con regolarità”.