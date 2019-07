Calciomercato Inter, a breve accelerata per Dzeko e Lukaku: le ultime

Il tecnico interista Conte ha fretta di ottenere - quantomeno - un attaccante. L'ex juventino vorrebbe un profilo d'esperienza e un profilo più giovane.

Nella prima "categoria" rientra senza dubbio Dzeko, per il quale la Roma continua a chiedere 20 milioni mentre l'Inter non vuole andare oltre i 15. Il bosniaco ha già spento ben 33 candeline e in più, il contratto in scadenza nel 2020, secondo l'Inter fa di Dzeko un giocatore che non vale la cifra richiesta dalla Roma.

In alternativa all'ex Wolfsburg, i meneghini stanno sondando anche Llorente, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tottenham. Per quanto concerne infine l'attaccante più "giovane", il preferito resta Lukaku. L'Inter per quest'ultimo ha intenzione di rilanciare fino a 75 milioni, ma qualora i nerazzurri non riuscissero a soddisfare le richieste dello United (pari ad 83 milioni), si virerebbe su Zapata dell'Atalanta (valutato circa 60 milioni).