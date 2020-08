Calciomercato Inter, 70 milioni per arrivare ad Emerson, Kante e Giroud

Il prossimo mercato dell'Inter può essere caratterizzate da colpi la maggior parte provenienti dalla Londra "Blues". Stando a quanto riferito da Sportmediaset infatti, il club di Via della Liberazione starebbe preparando un'offerta da 70 milioni di euro per mettere a segno un triplice colpo con Emerson Palmieri, N'Golo Kante e Olivier Giroud come protagonisti.

Il primo, dopo l'ingaggio di Achraf Hakimi per la fascia destra, andrebbe ad occupare il ruolo di esterno sinistro con Ashley Young in veste di alterego. Kante invece, specie dopo l'aver mollato la pista relativa a Sandro Tonali, rappresenterebbe il prescelto di Antonio Conte per avere le chiavi del centrocampo.

Per finire, Giroud rispecchierebbe il prototipo di attaccante esperto che il tecnico di Lecce richiede ormai da un anno per far rifiatare di tanto in tanto Romelu Lukaku. Insomma, tutti profili graditi all'Inter ma per la quale Marina Granovskaia, braccio destro del patron del Chelsea Roman Abramovich, richiede più dei 70 milioni di euro che vorrebbero offrire da Milano.