Calciomercato, il Milan si aggiudica in extremis il trequartista. Il punto

Calciomercato, quello di oggi è l'ultimo giorno della sessione estiva, e d i diversi club stanno lavorando per aggiudicarsi i tasselli che ad oggi risultano mancanti. Tra questi non c'è il Milan, che nella notte ha raggiunto l'accordo per il trequartista che dovrà sostituire Hakan Calhanoglu, dopo che quest'ultimo raggiunto l'Inter a parametro zero. I rossoneri avevano tentato di imbastire una trattativa con il Brest per Faivre, ma Maldini e Massara hanno dovuto fare i conti con una resistenza molto forte.

L'offerta da 12 milioni di euro più bonus non è stata ritenuta soddisfacente dai francesi, e per tale ragione l'affare è saltato nella serata di ieri. Gli uomini mercato rossoneri si sono gettati a capofitto su Messias del Crotone. L'incontro è avvenuto nella notte, e al termine di un lungo colloquio è stato trovato l'accordo tra le parti sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto che si aggira sui 5-6. Il ruolo del trequartista in casa milanista ha quindi trtovato un nuovo un padrone, ma quello di Messias non è stato l'unico colpo messo a segno del club milanese.

E' arrivato anche l'accordo per Adli del Bordeaux, pagato 10 milioni di euro. Tuttavia per vedere questo rinforzo alla corte di Pioli bisognerà attendere, in quanto la scelta è stata quella di lasciarlo per un anno in prestito in Francia. Chiusura ad effetto quindi per un club che ha messo a segno diversi colpi nel corso di questa estate. Florenzi, Bakayoko, Giroud, Maignan, Ballo-Toure e Pellegri sono i nuovi volti che vanno a rinforzare la rosa che l'anno scorso è arrivata seconda in campionato alle spalle dell'Inter.