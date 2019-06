Calciomercato - Carrasco si espone: "C'è un club interessato a me"

L'Inter lo aveva cercato lo scorso gennaio, ma la mancata partenza di Ivan Perisic bloccò tutto. Ora però la situazione è cambiata. Nonostante il n°44 con Antonio Conte quasi certamente rimarrà a Milano, per Yannick Carrasco le porte dell'Inter potrebbero aprirsi ugualmente.

Il club meneghino infatti, dal canto suo in questi mesi non ha mai smesso di togliere gli occhi di dosso dal belga, che a sua volte sarebbe entusiasta di far ritorno in Europa. A riguardo infatti, l'ex Monaco ed Atletico Madrid ha dichiarato:

"C’è un club interessato che è disposto ad andare fino in fondo per prendermi. Vorrei veramente tornare in Europa, mi mancano partite di alto livello. E’ davvero possibile che io parta quest’estate, sto valutando le possibilità".