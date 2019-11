Calcio mercato Inter: secondo Londra “l’affare è fatto”

Nelle scorse settimane Antonio Conte ha detto chiaramente che la rosa nerazzurra è corta e che per competere servono con urgenza innesti. Al si là delle parole del mister, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, oltre alla probabile cessione di Gabigol, assicurerebbero agli uomini di mercato un tesoretto non disprezzabile.

Secondo l’ultimo editoriale di Enzo Bucchioni per TuttomercatoWeb, la società ha già fatto sapere di essere pronta a supportare il suo tecnico per portare a San Siro un attaccante ed un centrocampista. Secondo il giornalista toscano, per quanto riguarda la punta l’affare è da ritenersi concluso. “Marotta ha quasi chiuso per Giroud. Fonti londinesi ci dicono che l’affare è fatto.”

Il centravanti francese sarebbe l’alter ego di Edin Dzeko quale sostituto di Romelu Lukaku. Il giallorosso è stato inseguito con forza dall’Inter nel mercato estivo, salvo doversi arrendere alla decisione di rimanere nella capitale. Giroud andrà in scadenza nel prossimo mese di giugno e dunque una cessione invernale eviterebbe al Chelsea di doversene privare a zero.