Cagliari Inter tra un mese, per i rossoblu è già emergenza totale

di Redazione, pubblicato il: 28/07/2023

L’Inter scenderà in campo a Cagliari il 28 agosto, per la seconda di campionato. Ad un mese di distanza dall’appuntamento la squadra di Ranieri subisce un doppio Ko terribile come riporta il sito ufficiale.

“Il calciatore Gianluca Lapadula nella giornata odierna è stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Villa Stuart di Roma. Gli esami hanno evidenziato un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra che ha richiesto un intervento chirurgico di correzione in via artroscopica. L’operazione, eseguita dal professor Attilio Santucci e dal dott. Fabrizio Forconi, è perfettamente riuscita.” Per il peruviano la prognosi è di 3/5 mesi.

Come se non bastasse sono arrivati gli esiti dell’infortunio subito da Marko Rog nell’amichevole contro la giovanile della Roma.

“A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 il calciatore Marko Rog è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore”. Anche per il croato si prevede il ritorno in campo per il 2024.