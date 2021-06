Cagliari-Inter, affari in vista: chiesti due Primavera nerazzurri

Secondo quanto riportato da parte di Pasquale Guarro dal suo profilo Twitter, Inter e Cagliari potrebbero dar vita non solo ai trasferimenti che riguardano Nandez e Nainggolan, ma anche a quelli di alcuni giovani.

Infatti, secondo il giornalista, la società sarda avrebbe richiesto i giovani della Primavera, Martin Satriano e Cesare Casadei che tanto bene stanno facendo in questa stagione.

Mentre per il primo l'agente dovrebbe arrivare in Italia per parlare della situazione, sul secondo la società nerazzurra non vorrebbe perderlo e, anzi, vorrebbe tenerlo in rosa.