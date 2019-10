Caccia al top player. L'Inter ha l'accordo con il centrocampista. Affondo a gennaio

A gennaio l'Inter ha intenzione di regalare ad Antonio Conte un centrocampista di livello. Il nome buono in quest'ottica sembra essere quello di Ivan Rakitic.

Il croato è in uscita dal Barcellona, visto che sta mal sopportando il poco utilizzo da parte di Valverde dopo l'arrivo di De Jong. Conte in estate ha cercato anche Vidal e Milinkovic-Savic, ma entrambi in questo momento sono incedibili.

Rakitic potrebbe liberarsi a gennaio per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, visto che il suo contratto con i blaugrana scade nel 2021.

Un dettaglio da non sottovalutare assolutamente è che il centrocampista pochi mesi fa aveva trovato l'accordo con la società nerazzurra. inoltre a Milano troverebbe il suo connazionale Brozovic, che potrebbe essere determinanante nell'opera di convincimento.

Lo riporta Tuttosport.