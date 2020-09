Brozovic Monaco, Kovac: “Non è per noi. Stiamo seguendo altre piste "

Sempre più incerto il futuro di Marcelo Brozovic per la prossima stagione. Il croato sarebbe finito nel mirino di diversi club europei e potrebbe partire per 40 milioni di euro. I nerazzurri avrebbero intenzione di cederlo e usare il denaro ricavato per tentare l’assalto a N’Golo Kante del Chelsea.

Negli ultimi giorni diverse testate giornalistiche hanno accostato il centrocampista classe 1993 al Monaco, ma il tecnico dei monegaschi ha smentito la notizia. Niko Kovac è intervenuto in conferenza stampa sull'argomento ed ha elogiato il suo connazionale, negando anche l’esistenza di una trattativa. Ecco di seguito le sue parole riportate dal quotidiano francese Nice-Matin.

"Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l'Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento" .