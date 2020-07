Brozovic-Inter, per Conte non è più indispensabile?

L'Inter sembra aver dato carta bianca a Conte per il futuro e questo comporterebbe una mini rivoluzione nella costruzione della rosa per il 20/21, il che significherebbe "far fuori" i pezzi secondo lui non adatti per il suo puzzle. Uno di questi sembra essere, a sorpresa, Marcelo Brozovic.Le strade del croato e dell'Inter potrebbero separarsi a fine stagione. Il centrocampista croato non è quel leader che Conte vorrebbe in mezzo al campo, profilo individuato in Tanguy Ndombele del Tottenham.

Il mercato attorno a Brozovic può accendersi, perchè indubbiamente è un giocatore che può fare al caso di molte squadre, soprattutto in Premier League. Il suo agente, prima del lockdown, aveva parlato con Marotta ed Ausilio di possibili offerte dal massimo campionato inglese, le quali, però, non sono mai arrivate in Via della Liberazione.

Brozovic ha sempre fatto capire di trovarsi molto bene a Milano, anche se nelle ultime settimane sembra aver cambiato un po' idea, accorgendosi che la sua figura centrale nell'Inter non è poi più così tanto centrale, e la considerazione di mister Conte non sembra più essere quella di inizio campionato. Per questo motivo non è più un'utopia che possa lasciare l'Inter.