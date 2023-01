Brozovic-Inter, lo scambio con Kessiè si fa? Le inequivocabili parole di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/01/2023

Brozovic-Inter, si continua a parlare di un possibile scambio con Kessiè. Nelle scorse ore, dalla Spagna, si è vociferato di un possibile scambio di mercato che coinvolgerebbe la società nerazzurra e il Barcellona. I protagonisti sarebbero il centrocampista interista, Marcelo Brozovic, e quello blaugrana, Frank Kessiè. Nelle ultime ore, dopo varie ipotesi, sembra che questa soluzione possa essere portata avanti dalle due società.

Dalle ultime novità, pare che l’Inter, affinchè la trattativa possa andare a buon fine, abbia chiesto oltre a Kessiè, un conguaglio economico. Proprio per questo, quelle in cui ci troviamo, a ridosso della Supercoppa, sono ore di riflessione per entrambe le dirigenze. Intanto, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato della possibilità di questo scambio.

Brozovic-Inter, si continua a parlare dello scambio con Kessiè: Beppe Marotta dice tutto sulla situazione

Dunque, secondo più voci spagnole e italiane, potrebbe clamorosamente aprirsi in maniera importante la pista che porta allo scambio tra Brozovic e Kessiè. Ma, intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato della situazione dello scambio, affermando seccamente che non c’è assolutamente nulla tra Inter e Barcellona.

Parole che potrebbero essere interpretate in vario modo. Potrebbero rappresentare un allontanare il mercato in vista della Supercoppa. Ma potrebbe essere parzialmente vero, rinviando qualsiasi discorso all’estate, o ancora potrebbe essere definitivamente tramontato ogni discorso. Adesso, la squadra di Inzaghi, dovrà concentrarsi sul campo e provare a portare a casa un trofeo contro una squadra che, nelle ultime due stagioni, è diventata una vera e propria bestia nera.