Brozovic-Inter, la cessione non così remota: si attende solo una mossa dall’Arabia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/06/2023

Brozovic-Inter, la cessione del croato non è poi così remota. Nella serata di ieri, il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato di un forte interesse dall’Arabia per il centrocampista nerazzurro, Marcelo Brozovic. La prima offerta arrivata in viale della Liberazione è stata di 15 milioni di euro, ma la dirigenza ha ritenuto che fosse troppo bassa per il giocatore.

Ma la porta non è stata chiusa del tutto, anzi. Proprio in queste ore, la redazione di Sky Sport, da degli aggiornamenti sulla trattativa. Infatti, la dirigenza nerazzurra, per privarsi del proprio regista, chiede una cifra di circa 25 milioni di euro e si attende che ci possa essere un rilancio in modo tale da definire l’operazione.

Non solo, ma nel caso in cui anche il giocatore dovesse accettare la destinazione e tutto venisse messo nero su bianco, poi ci si concentrerebbe sulle entrate. In tal senso, il nome resta sempre quello di Frattesi, per cui si è raggiunto un accordo con il Sassuolo e che, non appena ci sarà un’uscita, potrebbe formalizzarsi.

Non resta da capire se davvero ci sarà un rilancio da parte Al Nassr oppure no. Di sicuro, dopo tanti anni, le strade di Brozovic e dell’Inter potrebbero separarsi davvero. Un giocatore che è diventato imprescindibile per la squadra nerazzurra e che adesso potrebbe provare una nuova e ricca avventura professionale.