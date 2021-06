Brozovic-Inter, il rinnovo resta un rebus: un top club pronto ad acquistarlo

Entro le prossime settimane l’Inter è chiamata a risolvere anche la situazione contrattuale di Marcelo Brozovic. Il centrocampista sarebbe ritenuto incedibile sia dalla società che dal nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e ancora non avrebbe trovato l’intesa per il rinnovo. Il croato percepisce attualmente un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione e il suo entourage punterebbe ad un sostanziale aumento dello stipendio.

Molto probabile che entro le prossime settimane ci sia un incontro tra le parti per provare a trovare un’intesa. L’Inter ha intenzione di blindarlo ma per farlo dovrà necessariamente accontentare le richieste di Brozovic. Se non si dovesse riuscire a trovare un’accordo, i nerazzurri potrebbero lasciarlo partire in estate per evitare di perderlo a zero o a cifre meno vantaggiose in futuro. Al momento, comunque, filtrerebbe cauto ottimismo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, su Marcelo Brozovic ci sarebbe l’interesse di diversi top club tra cui il Barcellona. I blaugrana, infatti, dopo aver mancato l'acquisto a parametro zero di Georginio Wijnaldum (passato al Psg) avrebbero messo in cima alla lista il centrocampista interista e sarebbero pronti ad approfittarne nel caso in cui il croato non dovesse riuscire a trovare l'intesa con l'Inter.