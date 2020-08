Brozovic Inter, il Real Madrid piomba sul croato: Reguilon nell’affare

Brozovic sembrerebbe destinato a lasciare l’Inter durante la prossima finestra di mercato. Il croato, in scadenza di contratto nel 2022 non è più considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra che sarebbe pronta a cederlo per un’offerta da 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Don Balon, sul classe ‘93 ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid. I blancos sarebbero alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, specialmente di un’alternativa a Casemiro e il nome in cima alla lista di Zinedine Zidane sarebbe quello del centrocampista nerazzurro.

Stando a quanto rivela il quotidiano spagnolo, il Real Madrid avrebbe intenzione di accontentare il tecnico francese e fare una prima offerta all’Inter. Nell’affare potrebbe essere inserita una contropartita tecnica e il principale candidato sarebbe Sergio Reguilon. Il terzino, da tempo nel mirino dei nerazzurri, sembrerebbe destinato a tornare al Real Madrid dopo l’esperienza in prestito al Siviglia. Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa ma l’eventuale scambio potrebbe accontentare entrambe le parti.