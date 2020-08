Brozovic Inter, il Monaco piomba sul croato: prima offerta dei monegaschi

Futuro ancora tutto da scrivere per Marcelo Brozovic. Il croato è uno dei titolari fissi di Antonio Conte, ma non è più ritenuto incedibile dalla società. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe lasciare i nerazzurri dopo cinque anni e mezzo. I nerazzurri, infatti, sarebbero già alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, sulle tracce di Marcelo Brozovic ci sarebbe anche il Monaco. Il club monegasco, reduce da una stagione molto deludente, avrebbe intenzione di ritoccare pesantemente la rosa. Il centrocampista nerazzurro sarebbe stato richiesto in particolare dal nuovo allenatore Niko Kovac, che lo avrebbe voluto acquistare già ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Bayern Monaco.

Stando a quanto riporta il portale iberico, il Monaco avrebbe già presentato una prima offerta all’Inter da soli 22 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dalla dirigenza interista che valuterebbe il giocatore almeno il doppio. Non è escluso che nelle prossime settimane ci possa essere un nuovo tentativo da parte dei monegaschi.