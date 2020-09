Brozovic Inter, il Monaco ci riprova: aumentata l’offerta per il croato

I nerazzurri sembrerebbero obbligati a fare almeno una cessione importante per finanziare i prossimi colpi di mercato. Il principale candidato all’addio sarebbe sempre Marcelo Brozovic. Il croato, totolarissimo in questa stagione con Antonio Conte, sarebbe il giocatore con più mercato e di fronte ad un’offerta da almeno 40 milioni di euro potrebbbe essere ceduto.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club, tra cui Bayern Monaco e Chelsea, ma al momento non sarebbe ancora arrivata nessuna offerta. Come riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore si sarebbe nuovamente inserito nella corsa il Monaco. La trattativa potrebbe essere favorita da Nico Kovac, ex commissario della Croazia e attualmente allenatore del club del principato.

Il club monegasco, dopo aver presentato circa un mese fa un’offerta da 22 milioni di euro, sarebbe tornato all’assalto con un’offerta più alta che potrebbe soddisfare le richieste nerazzurre. I possibili 40 milioni ricavati dalla cessione del classe 93, verrebbero subito reinvestiti per l’acquisto di N'Golo Kante, valutato oltre i 50 milioni di euro.