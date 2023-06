Brozovic-Inter, il Barcellona pressa: per lui scende in campo Xavi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/06/2023

Brozovic-Inter, il Barcellona pressa il croato per convincerlo ad andare in Spagna. La notizia delle ultime settimane, per quanto riguarda il mercato della società nerazzurra, è quella della possibilità di un addio da parte di Marcelo Brozovic dall’Inter. Il centrocampista croato, infatti, ha ricevuto un’offerta molto importante dall’Al Nassr, squadra saudita, e starebbe seriamente pensando di accettare.

Ma su di lui, non c’è solamente l’Al Nassr. Infatti, anche il Barcellona, è parecchio interessato al giocatore e vorrebbe provare a portarlo in catalogna. La società blaugrana, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, sarebbe in forte pressing sul giocatore per provare a convincerlo.

Anche il tecnico, Xavi, vorrebbe scendere in campo per parlare al giocatore e illustrare il suo ruolo in un progetto che sarebbe sicuramente allettante. Oltre alla pista Brozovic, il Barcellona sta sondando la pista Zubimendi e Kimmich. Vedremo se il croato accetterà la ricca offerta araba, oppure se vorrà ancora fare cose importanti in una grande squadra europea.