Brozovic al Bayern? Un like su Instagram smaschera il gradimento

La prossima stagione dell'Inter potrebbe partire con alcune novità degne di nota in casa Inter, in quanto alcuni "senatori" della rosa attuale sembrerebbero pronti a fare le valigie. Tra questi potrebbe esserci anche Marcelo Brozovic, la cui permanenza nel club meneghino sembra sempre più in dubbio.

Ad alimentare le voci che lo vedrebbero lontano dall'Inter è lo stesso giocatore, che nel pomeriggio ha messo un like su Instagram ad un post di mercato, in cui si parlava di un possibile ricongiungimento del giocatore con Perisic al Bayern Monaco. I tedeschi infatti sarebbero particolarmente interessati al centrocampista croato, in quanto sono alla ricerca di un sostituto di Thiago Alcantara, promesso sposo del Liverpool.

Definire il futuro tramite l'attività social è probabilmente esagerato, ma la sensazione è che l'avventura milanese di Brozovic potrebbe davvero essere arrivata ai titoli di coda.