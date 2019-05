Brescia, il tecnico Corini parla del gioiello Tonali, obiettivo dell'Inter

Uno dei giocatori più apprezzati dalle big di Serie A è Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 nonché leader del Brescia, squadra appena promossa in Serie A.

Eugenio Corini, tecnico delle "rondinelle", ha parlato di lui a "Radio Deejay": "Il presidente, anche a Cagliari, ha trattenuto giocatori importanti. Sandro ha grandi qualità, è l’anima della squadra. Sa giocare e sa fare gol, ha grandi potenzialità e lo dimostrerà anche con l'Under 21. Speriamo che possa restare al Brescia anche il prossimo anno per la sua crescita e per aiutare il Brescia nella lotta per la salvezza".