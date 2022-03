Bremer Inter, i nerazzurri hanno la carta per anticipare la concorrenza

L'Inter continua la caccia a Gleison Bremer del Torino. Il difensore brasiliano, vera e propria rivelazione di questo campionato, è in cima alla lista della spesa del duo dirigenziale formato dall'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta e dal Direttore Sportivo Piero Ausilio. L'ottimo operato svolto fino a questo momento non è passato affatto inosservato a chi, come l'Inter, con ogni probabilità durante la prossima finestra di mercato dovrà rimpiazzare Stefan De Vrij (l'olandese non sembra garantire la continuità di una volta e con una sua cessione i nerazzurri ricaverebbero una preziosa plusvalenza).

In questo campionato Bremer ha collezionato in tutto 25 presenze condite da due gol, sei ammonizioni e un cartellino rosso; prova di come il classe 1996 sia ottimo sia in fase difensiva dove fa valere la propria prestanza fisica, sia in fase offensiva con le sue abilità aeree nelle palle inattive. Dal canto suo, secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.com, l'Inter vanta un leggero vantaggio rispetto a delle concorrenti come Milan e Bayern Monaco, con alcuni club di Premier League che restano sullo sfondo.

Per riuscire ad accaparrarselo, il club di Via della Liberazione starebbe pensando di impostare una trattativa con un'ampia base di soldi cash seguita dall'inserimento di qualche contropartita tecnica. Ed è così che a riguardo sbuca fuori il nome di Ionut Radu, al momento "prigioniero" dell'intoccabilità di Samir Handanovic e con un Andrè Onana in arrivo. Per questo motivo, il rumeno potrebbe trasferirsi in un club che gli concederebbe maggiore spazio abbassando per di più il costo, appunto, di Bremer. Occhio però anche al possibile inserimento nell'affare di Andrea Pinamonti.