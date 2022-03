Bremer Inter, Cairo ha fatto una promessa al difensore

L'Inter non perde di vista Gleison Bremer.

Il forte difensore del Torino, quest'anno i migliori tra in Serie A, è in cima alla lista dei desideri del duo dirigenziale interista formato dal Direttore Sportivo Piero Ausilio e dall'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. La voglia di accaparrarsi il classe 1997 è tanta, anche in virtù di una possibile partenza di Stefan De Vrij che farebbe ottenere all'Inter una plusvalenza preziosa. Se partiamo con ordine, dobbiamo citare i primi sondaggi nerazzurri partiti la scorsa estate, quando ancora Bremer non ha fatto l'exploit che facesse schizzare alle stelle il proprio valore di mercato.

Infatti, se prima l'Inter poteva provare ad ingaggiarlo offrendo al Toro circa 10 milioni di euro (anche in virtù dell'allora scadenza di contratto a giugno 2023), oggi servirebbero almeno 25/30 milioni di euro. Il tutto, tenendo conto anche del prolungamento del contratto che lo legherà al club piemontese fino a giugno 2024. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito, il patron granata Urbano Cairo avrebbe fatto a Bremer una promessa: se avesse rinnovato il proprio contratto, qualora fosse pervenuta un'offerta congrua da un top club lo avrebbe lasciato partire dandogli la possibilità di misurarsi con una squadra più ambiziosa.

Un chiaro messaggio a chi come l'Inter vuole Bremer a tutti i costi ma che avrà il dovere di convincere il Torino a lasciar partire il proprio pezzo da novanta. Nel frattempo, sulle tracce del brasiliano oltre ai nerazzurri ci sarebbero anche Milan, Bayern Monaco e un club di Premier League che non ha ancora fatto passi concreti.