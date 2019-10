Braz, vicepres. Flamengo, su Gabigol: "Ci impegneremo con ogni mezzo"

Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato del futuro dell'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter, Gabigol. L'Intento del club nel quale attualmente milita in prestito è quello di acquistare definitivamente il cartellino del calciatore. Secondo le voci di mercato, la cifra richiesta dai nerazzurri si aggira intorno ai 22 milioni di euro.

“Abbiamo già avuto contatti e discussioni per ultimare l'acquisto del cartellino di Gabigol. Stiamo trattando con i suoi agenti. Non credo che ci saranno problemi se lui vorrà restare con noi. Il Flamengo farà una proposta importante e soddisfacente. Ci impegneremo con ogni mezzo per tenere Gabigol con noi”,