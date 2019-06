Borja Valero - La Fiorentina c'è, ma l'Inter è stata chiara: niente sconti

Potrebbe volgere al termine dopo due sole stagioni l'avventura milanese di Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, arrivato nell'estate 2017 dalla Fiorentina, potrebbe far ritorno nel capoluogo toscano.

La nuova gestione del club Viola capitanata dal nuovo patron Rocco Commisso, avrebbe visto in Borja Valero il profilo ideale - dal punto di vista dell'esperienza - per rilanciare il nuovo progetto del club del gigliato. A riguardo, Fabrizio Romano riporta:

"L’Inter ha chiarito che non libera gratis il centrocampista spagnolo. E' pronta a sedersi a un tavolo per vendere Borja ma servirà una cifra fra 3/4 milioni di euro per accontentare i nerazzurri oltre che il giocatore, che ha un contratto importante".