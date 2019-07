Borja Valero, l'agente allontana l'ipotesi di un ritorno alla Fiorentina

Nelle scorse ore, il nome di Borja Valero, centrocampista dell'Inter, era stato accostato alla Fiorentina, dove aveva già militato dall'estate 2012 a luglio 2017, quando era passato nella squadra di Luciano Spalletti.

A spegnere, però, questa ipotesi ci ha pensato il suo agente, Alejandro Camano, contattato in esclusiva da "ViolaNews.com": "L’eventualità di un ritorno alla Fiorentina? La escludo. Non ho parlato con nessuno, né con la Fiorentina né con altre società: l’unica con cui parliamo è l’Inter. Non esiste un problema Borja all’Inter, ha un contratto di un anno ed è molto, molto felice di cominciare la nuova stagione. Sta lavorando molto bene. Vuole vincere ed è convinto che il nuovo corso dell’Inter vada nella direzione giusta".