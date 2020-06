Borja Valero Inter, sarà addio a fine stagione: il Bordeaux pronto all'assalto

L’esperienza di Borja Valero con la maglia nerazzurra sembra ormai essere giunta al capolinea. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ci sarebbe stato nessun contatto con il rinnovo. Il centrocampista quindi lascerà l'Inter a parametro zero e si starebbe già guardando intorno per trovare una nuova sistemazione. Nei giorni scorsi il suo agente, Alejandro Camano, aveva aperto a una probabile permanenza in Italia del suo assistito, ma il suo futuro potrebbe essere in Francia.

Secondo quanto riportato da France Football, il centrocampista 35enne sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato del Bordeaux. Il giocatore sarebbe fortemente voluto da Paulo Sousa, suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina. Il tecnico portoghese lo riterrebbe il rinforzo ideale per portare qualità ed esperienza al centrocampo del club francese. Sulle tracce di Borja Valero ci sarebbe anche la Fiorentina, squadra in cui lo spagnolo ha militato dal 2012 al 2017.