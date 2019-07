Borja Valero, il DS della Fiorentina Pradè gli chiude le porte: le parole

"Borja Valero può essere un profilo ideale, ma non vuole dire che siamo su di lui. Cerchiamo certe caratteristiche. "E' forte, ma in testa noi e il mister abbiamo altre cose".

Sono state queste le parole del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè circa l'interesse del club per cui lavora per Borja Valero. Il centrocampista tornerebbe in Toscana molto volentieri, ma il club gigliato sembrerebbe voler optare per altri profili.

Alla Fiorentina nella serata di ieri era stato accostato anche l'ex nerazzurro Rafinha Alcantara ma, così come per Borja Valero e Mario Balotelli, Pradè ha dichiarato di non essere interessato a tali obiettivi.