Bomba dal Messico: "Vidal tratta con il Club America, cessione in vista"

Arturo Vidal è uno dei calciatori che l'Inter tenterà di liberare ad ogni costo in questa sessione di mercato. Il centrocampista cileno, dall'ingaggio corposo, è stato infatti protagonista di una stagione piuttosto negativa e i 6 milioni di euro a stagione che prende non sono più accettabili da parte del club di viale della Liberazione.

Per questo motivo si sta cercando una soluzione per l'ex Barcellona, Bayern e Juventus, e il giornalista Fernando Ceballos di Bein Sports ha dato un importante aggiornamento tirando in ballo il Club America, squadra del massimo campionato messicano: "Santiago Solari ha parlato direttamente con Arturo Vidal e il giocatore sarebbe disposto a giocare con gli Eagles: stanno già studiando come affrontare il suo acquisto", spiega Ceballos.

Possibili novità dunque per la cessione di Vidal, con l'Inter che osserva interessata la vicenda. Il Messico chiama, Vidal è pronto a partire.