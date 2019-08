Biraghi, per arrivare all'esterno l'Inter può offrire alla Fiorentina Politano

E' ancora alla ricerca di un esterno da piazzare sulla fascia sinistra la nuova Inter targata Antonio Conte. Il tecnico salentino, che per ruolo ha provato inizialmente Ivan Perisic, ha reso noto pubblicamente che il croato non è adatto a quel tipo di lavoro.

Ad oggi infatti il titolare in quel ruolo sarebbe Dalbert, giocatore che negli ultimi due anni non ha garantito continuità ma che sembra gradito da Conte.

Per rafforza la fascia però, l'ex CT della Nazionale sembra aver messo gli occhi su Cristiano Biraghi della Fiorentina. Per convincere i Viola a cedere il n°3, il club meneghino - secondo la redazione di Sportmediaset - potrebbe offrire in cambio Matteo Politano.