Bild - Lukaku una priorità del Chelsea: pronto l'assalto nella prossima sessione di mercato?

Direttamente dalla Germania, arrivano importanti novità in ottica Inter, riguardanti nello specifico il bomber dei nerazzurri: Romelu Lukaku. L'attaccante belga da due stagioni è il vero trascinatore della squadra di Antonio Conte, e le sue prestazioni non sono passate in osservate all'estero, in particolare in Inghilterra.

Secondo quanto riportato su Twitter da Christian Falk, giornalista della Bild, il numero 9 nerazzurro sarebbe una delle priorità del tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel. La squadra londinese è alla ricerca di un bomber di razza e la scelta sarebbe ricaduta su uno tra Lukaku e Haaland, due tra gli attaccanti che più hanno stupito in questa stagione.

Naturalmente si tratta solo di indiscrezioni di mercato: Lukaku è felicissimo all'Inter, e difficilmente il club si priverà di un giocatore così importante nell'economia della squadra.