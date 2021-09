Bild: "L'Inter era vicina ad un giocatore per 25 milioni di euro"

Alla fine è arrivato Joaquin Correa dalla Lazio, ma l'Inter, nel corso di questa estate di calciomercato, è stata davvero molto vicina ad acquistare un altro giocatore per il reparto avanzato da affiancare a Lautaro Martinez e ad Edin Dzeko. Si tratta di Marcus Thuram, figlio di Lilian, che era in procinto di vestire in nerazzurro, ma poi non se ne è fatto nulla.

La Bild, quotidiano tedesco, ha rivelato come il trasferimento era praticamente cosa fatta per una cifra intorno ai 25 milioni di euro e il giocatore era pronto a trasferirsi a Milano. Ma poi la delusione: lancirato da titolare contro il Bayer Leverkusen e infortunatosi al ginocchio che lo costringerà fuori per due mesi. A quel punto la società nerazzurra ha deciso di abbandonare la pista del francese per concentrarsi su Correa e, visto come è andata a Verona, è stata una scelta parecchio azzeccata.

Chissà che l'interesse per il classe 1997 del Borussia Monchengladbach, non possa riaffiorare a gennaio o al prossimo giugno. Quello che è certo è che l'Inter ha trovato il suo giocatore per il reparto avanzato ed è contenta così. Adesso si pensa solo al campo, per una stagione in cui i nerazzurri dovranno essere competitivi in Italia e fare meglio in Europa.