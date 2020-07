Bild - Il futuro di Alaba è ancora in bilico: su di lui PSG, City e Inter

Dalla Germania arrivano importanti novità sul futuro di David Alaba, esterno austriaco del Bayern Monaco. Il contratto tra il giocatore e il club baverese terminerà il prossimo giugno, ma al momento il rinnovo sembra ancora lontano.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, a nulla sono serviti, al momento, gli incontri tra la dirigenza del club campione di Germania e l'entourage del calciatore. Alaba si è detto disponibile al rinnovo, ma solo con un cospicuo aumento d'ingaggio. Al momento il Bayern nicchia, ragion per cui non è da escludere che la sua esperienza in Baviera sia giunta al termine.

Su di lui c'è l'interesse di molti top club, tra questi quelli maggiormente interessati sembrano essere il PSG e il Manchester City. Anche l'Inter, secondo gli ultimi rumors di mercato, starebbe facendo un tentativo per l'esterno austriaco.