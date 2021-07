Biasin: "Vi dico come stanno le cose per Nahitan Nandez"

Nelle ultime ore il nome di Nahitan Nandez sta prendendo sempre più piede per quanto concerne un suo eventuale approdo all'Inter in questa sessione di mercato. Sul giocatore, il giornalista molto informato sulle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ci ha tenuto a fare dei chiarimenti rispetto a quanto venuto fuori dai vari media.

Ecco le sue parole attraverso il suo profilo Twitter: "Nandez-Inter: i nerazzurri possono chiudere l'operazione solo con la formula del prestito; il giocatore interessa non come mediano, ma per giocare a destra; l'operazione è ritenuta complessa ma non impossibile (e di questi tempi è già molto)".

Una soluzione complessa che verrà valutata per il ruolo di esterno destro e non di centrocampista. Nel caso in cui fosse lui il nome giusto, a quel punto tramonterebbe definitivamente l'idea di Hector Bellerin dell'Arsenal.