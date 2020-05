Biasin traccia il futuro di Mertens: la vicenda ha sorpreso anche lui

La situazione relativa al futuro di Dries Mertens sta sorprendendo un po' tutti. L'attaccante belga a Napoli è stato ribattezzato "Ciro", senza dubbio uno dei nomi più diffusi in città che testimonia come il popolo azzurro si sia affezionato al proprio n°14.

Per questo motivo, da quando l'ex Feyenoord viene accostato in maniera piuttosto insistente in orbita Inter, lo stupore generale è più che comprensibile. A rimanere sorpreso da tutto ciò è stato anche Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino alle vicende in casa nerazzurra.

Sulle frequenze di Radio Sportiva infatti, il noto editorialista si è detto molto sorpreso di questo "strappo" tra Mertens e la città campana precisando anche che il giocatore sembra davvero molto vicino al trasferimento a Milano.