Biasin su Icardi, il giornalista conferma: l'argentino rifiuta ogni offerta

Mauro Icardi vuole solo l'Inter. Il giocatore lo ha ribadito a più riprese e a confermarlo è stato anche Fabrizio Biasin, famoso giornalista sportivo molto vicino alle vicende dell'argentino.

Inoltre, ma questo lo si sa già da qualche settimana, le uniche due alternative al futuro a Milano del giocatore sono la Juventus e il Napoli. A riguardo infatti, Biasin ha dichiarato:

"Notizie capziose Icardi? Escono un po' da tutte le parti. Marotta è stato chiaro: Icardi non fa parte del progetto. Dove può andare? Juve o Napoli, da qui non si scappa ma per la valutazione data all'argentino bisogna capire se queste due squadre faranno offerta".