Biasin su Icardi: da Conte possibile apertura, nessuna promessa alla Juventus

Fabrizio Biasin è intervenuto nel pomeriggio su Radio Marte, tornando a parlare della vicenda di mercato di Mauro Icardi. Secondo il giornalista di Libero è da scartare l''ipotesi che l'argentino si sia promesso alla Juventus, già lo scorso anno ebbe questa possibilità ma la rifiutò decisamente.

"Se fosse veramente così, quando gli hanno tolto la fascia da capitano avrebbe iniziato a lavorare per andare alla Juventus." Biasin riferisce delle continue avances del club bianconero, corroborate da offerte economiche decisamente importanti, di fronte alle quali Icardi ha sempre ringraziato e respinto al mittente, La sua linea è una sola, "sono interista e resto qua".

"Ricucire lo strappo? Non credo sia possibile, credo che se dipendesse da Conte probabilmente ci sarebbe un’apertura, ma non esiste perché la società ha preso una decisione. Se una società seria come l’Inter prende quel genere di decisione non torna indietro sui suoi passi“.