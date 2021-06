Biasin: "Questi due nomi non sono presi in considerazione sulla destra"

Attraverso i suoi canali social, il giornalista vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin, ha riportato una novità in merito a due presunti nomi per la fascia destra che starebbe seguendo l'Inter.

Ecco le sue parole: "Inter, Lazzari e Dumfries non sono opzioni prese in considerazione per la corsia di destra. E voi direte: "Infame, scrivi sempre chi non arriva e mai chi arriva". Anche questo è vero. In attesa di scoprirlo sfrutto la formula per quando non si sa niente: "C'è un Mister X".

Cadono due nomi tra quelli usciti dai media nelle ultime settimane. Non ci resta che scoprire chi sarà il sostituto di Hakimi nella prossima stagione, intanto due nomi vengono meno.