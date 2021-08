Biasin: "Lukaku? Una cosa ha dato fastidio ai dirigenti. Dumfries..."

Nemmeno il tempo di festeggiare lo scudetto, che l’Inter si ritrova a dover gestire un’estate tumultuosa a causa della crisi economica che affrontano gli Zhang e che non consente per nulla di poter effettuare degli investimenti per la prossima stagione. Ecco spiegate le cessioni di Achraf Hakimi e di Romelu Lukaku. Di quest’ultimo ha parlato il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, dalle colonne del quotidiano.

Ecco le sue parole: “Il punto è che tutte le operazioni possono essere “digerite”, figuriamoci quelle da oltre 100 milioni, semmai sono le tempistiche che disturbano. L’Inter si è fidata di Lukaku, il campione che aveva assicurato massimo attaccamento e che pochi giorni fa, davanti alle telecamere del canale tematico del club, assicurava: «Sono pronto per una nuova sfida, non vedevo l’ora di tornare qui». E intanto chiudeva la sua personalissima trattativa con il Chelsea. Del resto come si fa a dire di no a un aumento salariale di oltre il 50%?".

Biasin ha aggiunto: “Lukaku ha spiazzato i suoi dirigenti che, ora, si ritrovano a dover affrontare una vera e propria “corsa olimpica contro il tempo” per completare l’organico da consegnare a Simone Inzaghi, il tutto con un budget messo a disposizione dalla proprietà cinese che non supererà i 50 milioni di euro. Il prediletto di Marotta e Ausilio per l’attacco sarebbe stato Dusan Vlahovic della Fiorentina, ma i viola hanno sparato troppo alto. L’alternativa si chiama Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta che non vede l’ora di affrontare la sua nuova sfida. In attacco è previsto un altro inserimento: Dzeko è una possibilità, Correa un sogno parecchio caro".

Poi, per la corsia destra: “E poi la corsia di destra: Nahitan Nandez confida di diventare l’erede di Hakimi. I nerazzurri dal canto loro prendono tempo nella speranza di riuscire a chiudere per Denzel Dumfries. L’esterno ha dato la suo disponibilità, il Psv vuole 15 milioni. La sensazione è che alla fine il colpo si farà".