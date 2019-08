Biasin, lo scambio Icardi-Dybala conviene a tutti: la Juve ci pensa ancora

Dopo l'affare saltato con il Manchester United, il futuro di Paulo Dybala si infittisce di interrogativi. La Joya resta un grande pallino dell'AD interista Beppe Marotta che però, visto il controsorpasso proprio sui bianconeri per Lukaku, difficilmente riuscirà a convincere Fabio Paratici. Su un possibile scambio tra l'ex Palermo e Icardi però, Fabrizio Biasin sottolinea:

"Dybala? A me sembra tutto incastrato da tempo nonostante i rapporti tra Marotta e Paratici. Lo scambio tra la Joya e Icardi soddisferebbe tutti, anche sotto il profilo dei bilanci".

Queste le parole del famoso giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva che successivamente si è soffermato proprio sull'interesse della Juventus per l'ex attaccante della Sampdoria:

"Icardi non è solo quello che riesce a buttare il pallone in rete, altrimenti non avrebbe raggiunto certi numeri a fine stagione nonostante i mesi di stop. Sicuramente la Juventus ci sta ancora pensando".