Biasin, l'indizio di mercato su Barella è abbastanza eloquente: le parole

Da ormai svariate settimane non si fa altro che parlare dell'affare che dovrebbe portare Nicolò Barella all'Inter. Il ragazzo ha l'accordo con i meneghini da tempo, ma il patron del Cagliari Tommaso Giulini è irremovibile, continuando a pretendere 50 milioni.

Su tale trattativa, il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, ha ironizzato mettendo in mezzo anche il campione del Real Madrid, Gareth Bale. Questo è quanto scritto su Twitter dall'editorialista notoriamente di fede interista:

"All'Inter non interessa Bale, all'Inter interessa solo un altro "Ba" (Non Ibou, purtroppo è in pensione)".