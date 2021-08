Biasin: "Ecco lo stato della trattativa per Lukaku al Chelsea"

Dalle ultime notizie giunte in questi giorni, Romelu Lukaku sembra essere sempre più vicino al passaggio al Chelsea in questa sessione di mercato. L'Inter, dopo avere rifiutato una prima offerta che prevedeva 100 milioni di euro più il cartellino del terzino spagnolo Marcos Alonso, attende il rilancio da parte della società di Roman Abramovich.

Il giornalista molto vicino alle cose del mondo Inter, Fabrizio Biasin, attraverso i suoi canali social, ha parlato dello stato della trattativa e delle intenzioni dell'Inter. Ecco le sue parole: "Aggiornamento della sera. Al momento non è arrivato alcun rilancio da parte del Chelsea per Lukaku. L'offerta resta ferma a 100+ cartellino di M.Alonso. Qualunque eventuale rilancio non verrà valutato dai dirigenti dell'Inter, ma sottoposto alla proprietà cinese che prenderà una decisione in merito. Nell'ottica del "eventualmente bisogna trovare un sostituto e il tempo stringe", l'Inter sta pensando di mettere un limite di tempo oltre il quale non andare. Stop".

Insomma, secondo Biasin il rilancio della squadra londinese non ci sarebbe ancora stato ed è per questo che l'Inter resta in attesa dando anche una di confine per avere, eventulamente, il tempo di trovare un sostituto all'altezza che possa garantire una buona dose di gol alla squadra.