Biasin: "Correa primo nome per Inzaghi? Le cose non stanno così"

L'Inter è alla ricerca della punta che possa completare il reparto avanzato per questa sessione di mercato ed il nome di Joaquin Correa della Lazio sembra essere quello giusto e quello che si sta avvicinano sempre di più. Un giocatore voluto da Simone Inzaghi, ma non il primo nome della lista dell'allenatore nerazzurro, che, stando a quanto riportato da parte di Fabrizio Biasin a Telelombardia, avrebbe optato, prima, per altri nomi.

Ecco le sue parole: "Se non ci fosse Lotito di mezzo, l'affare sarebbe sicuro. Con Lotito teniamoci un margine perché Lotito è abituato anche a fare cose particolari. Simone Inzaghi voleva un'altra prima punta oltre a Dzeko. E il nome era quello di Duvan Zapata. Dopo l'impossibilità di arrivare a Zapata, ha continuato a chiedere una prima punta ma ha fatto un'eccezione sul nome di Correa perché lo conosce e gli piace tantissimo. Quindi sposta Lautaro, nel caso, come altra prima punta e accoglie Correa. Ma come ruolo ha sempre chiesto una prima punta".

Non il profilo desiderato, ma un giocatore che piace tantissimo a Simone Inzaghi che, alla fine, lo ha fortemente voluto all'Inter. Vedremo se, in queste ore, la dirigenza nerazzurra riuscirà a concludere una trattativa che sembra essere ben avviata.