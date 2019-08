Biasin a sorpresa : “Icardi non va d’accordo con tre compagni”

Fabrizio Biasin ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’emittente napoletana che in questi giorni segue con grande interesse gli sviluppi della vicenda di Mauro Icardi che potrebbero portare l’ex capitano nerazzurro a vestire la maglia azzurra.

Biasin smonta la tesi che l’argentino sia in rotta con l’intero spogliatoio nerazzurro, definendola una leggenda metropolitana. "Diciamo che Icardi non va d’accordo con tre compagni. Con gli altri va d’accordissimo, si scrivono tutti i giorni quindi non è nemmeno questo il problema. “

Secondo il giornalista di Libero la decisione dell’Inter di mettere Icardi fuori dal progetto rischia di diventare un boomerang per la società, alla quale verrebbe rinfacciato a lungo il fatto di aver rinforzato la concorrenza.