Bergwijn, parla l'agente: "Futuro all'Inter o in Italia? Ci spero"

Che l'Inter sia alla ricerca di attaccanti non è più un mistero, come non è più un mistero che uno dei profili più graditi per il reparto offensivo è Steven Bergwijn del PSV Eindhoven.

A parlare del futuro dell'esterno classe '97, che ha sbalordito gli osservatori dell'Inter anche in occasione del doppio confronto avuto con i nerazzurri ai gironi della passata Champions League, ci ha pensato proprio l'agente del giocatore Fulco Van Kooperen. Queste le sue parole in esclusiva per calciomercato.com:

“Bergwijn all’Inter o in Italia? È quello che spero. Il mercato è appena iniziato, il suo arrivo in Italia potrebbe verificarsi ma al momento non c’è ancora niente di concreto. Con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta al momento non sono in programma nuovi contatti, ma c’è tempo per parlarne.