Bergwijn ammette: "Amo Amsterdam". L'olandese però precisa un fattore

Iniziano ad aumentare le pretendenti per Steven Bergwijn, esterno d'attacco del PSV Eindhoven che ha fatto innamorare gli addetti ai lavori interisti in occasione del doppio confronto ai gironi della passata Champions League.

L'Inter dal canto suo ha chiesto informazioni più volte, e a sua volta il club olandese ha fatto sapere che per liberarlo pretende almeno 35 milioni di euro. Per quanto concerne il proprio futuro, lo stesso Bergwijn ha detto:

"Sono un vero amsterdammer, sì. Nato ad Amsterdam, anche se poi mi sono trasferito Almere in giovane età. Ma hey, alla fine mi sono sempre trovato ad Amsterdam, soprattutto quando in seguito ho iniziato a giocare per l’Ajax. È la mia città, sì, ma ovviamente non è solo su queste basi che non si sceglie un nuovo club".