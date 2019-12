Berge Inter, il giocatore si esprime sul suo futuro. Nerazzurri alla finestra

Sander Berge è uno dei nomi caldi in casa Inter: il talento del Genk è seguito dai nerazzurri e recentemente è stato accostato anche a Napoli, Chelsea e Liverpool.



In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Het Laatste Nieuws il talento della squadra belga ha dichiarato che al momento nessun interesse delle squadre citate in precedenza è concreto.



Allo stesso tempo però non esclude una possibile partenza a gennaio. I top club europei sono sul classe '98 e già nella prossima finestra di trasferimenti si potrebbe scatenare una vera e propria asta.